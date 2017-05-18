 شرطة عسير: القبض على ١٠٧ مطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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شرطة عسير: القبض على ١٠٧ مطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية (صور)

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شرطة عسير: القبض على ١٠٧ مطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية (صور)

تواصل – علي آل هاشم:
نفّذت شرطة منطقة عسير يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٠-٢١ /١٤٣٨/٨ حملةً أمنية شاملة في جميع شرط المحافظات والمراكز ومراكز الضبط الأمني وبمشاركة الدوريات الأمنية والمرور وإدارة التحريات والبحث الجنائي.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير زيد محمد الدباش، أنه تحت إشراف من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي فقد تم القبض على (١٠٧) مطلوبين في قضايا جنائية وحقوقية، كما تم القبض على عدد (٤٣٣) من مجهولي الهوية وتم ضبط عدد (٦١) متسولاً وضبط سيارة مسروقة، وضبطت الحملة الأمنية عدد (٨) مصانع للخمور، وعدد (١٠٢) حزمة قات، وقد حررت الحملة عدد (٢٩٥٥) مخالفة مرورية، والقبض على (٣) قاموا بتزوير الإقامة.

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