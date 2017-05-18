مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6938.10 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 9.26 نقطة ليقفل عند مستوى 6938.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 158 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 76 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نادك، واللجين، وصدق، وتبوك الزراعية، والعقارية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين، وسوليديرتي تكافل، وأسيج، وتهامة، والصقر للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.99% و2.42%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، ووفا للتأمين، وصدق، واللجين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والراجحي، ونادك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 20.92 نقطة ليقفل عند مستوى 4283.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 186 ألف سهم تقاسمتها 249 صفقة.