مواطنون يشتكون من حرق مخلفات الحيوانات جنوب الرياض (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

أبدى عدد من المواطنين الساكنين جنوب مدينة الرياض خلف حي الدار البيضاء والعزيزية، تضررهم الشديد، من ظاهرة تلوث الهواء الناتجة عن حرق مخلفات الحيوانات بشكل عشوائي.

وقال الإعلامي “فيحان السبيعي” وهو أحد المتضررين ومن أهالي المنطقة لـ”تواصل”، إن الأمر أصبح يشكل خطراً على صحة السكان القاطنين بالقرب من هذه المخلفات المتمثلة في حرق الحيوانات، وكذلك الروث ووجود أحواش عشوائية للعمالة والحيوانات تفتقد لاشتراطات السلامة.

وأرفق “السبيعي” تسجيلات مصورة وضح خلالها ظاهرة التلوث والرائحة السامة الناتجة عن جمع مخلفات الحيوانات من قبل العمالة ومن ثم حرقها، مشيراً إلى أنه قام برفع بلاغ إلى البلدية والأمانة.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” هاشتاقاً حمل عنوان #تلوث_جنوب_الرياض طالبوا خلاله الجهات المختصة بسرعة معالجة الأمر حفاظاً على سلامة السكان الساكنين بالقرب من هذه الحظائر.