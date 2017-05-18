وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية

تواصل – وكالات:

هناك أسماء كثيرة للزكام، منها التهاب الجيوب الأنفية، والبلغم والأنفلونزا والتهاب الأنف، وغيرها، ومعظم هذه الأمراض تكون في الرأس، وتحدث التهابات الجيوب الأنفية نتيجة الحساسية، أو فيروسات، أو فطريات، أو العدوى البكتيرية.

ومن أبرز علامات الزكام هي الآلام في الرأس، الاحتقان، السعال، انسداد الأنف، مخاط الأنف السميك، التعب، وغيرها. ويلجأ معظم الأشخاص إلى استخدام المضادات الحيوية لمعالجة هذا المرض، لكن للأسف جميع المضادات يكون لها آثار جانبية وقد تكون خطيرة في بعض الأحيان ومؤذية، ولهذا السبب عليكم اللجوء إلى العلاجات الطبيعية بشكل أكبر لمحاربة هذه المشكلة بدون أي مضاعفات أو تأثيرات على الصحة.

وإليكم وصفة طبيعية ستخلصكم من أعراض هذا المرض وتريحكم في أسرع وقت ممكن..

المكونات:

– خل التفاح.

– الزنجبيل.

طريقة التحضير:

ابشُروا الزنجبيل ثم اخلطوه مع خل التفاح في وعاء زجاجي، غطوا الوعاء، واتركوا الخليط لمدة 10 أيام على درجة حرارة الغرفة ورجّوا الوعاء من حين إلى آخر.

في المرحلة الأولى من العلاج، عليكم أن تستنشقوا المزيج عن طريق إخفاض رأسكم إلى الأسفل مع وجود منشفة تغطيه. بعد ذلك انقعوا قطعة قماش (منديل أو بشكير) صغيرة في الخليط وضعوها على رقبتكم طوال الليل.

كرروا هذه العملية لمدة 5 أيام متتالية وسيبدأ الالتهاب بالاختفاء؛ كما أن رائحة الزنجبيل الحادة ستزيل الألم.