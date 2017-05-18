«العمل» تعلن اكتمال مشروع «دليلي» الإرشادي

تواصل- واس:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اكتمال مشروع “دليلي” الإرشادي، الذي يجمع القطاعات التي تخدم دائرة مستفيدي قطاع التنمية الاجتماعية، وحصره بصورة مختصرة ومبسطة لجميع الخدمات المقدمة، سواء من قطاع حكومي أو شبه حكومي أو من الجمعيات الخيرية.

وأوضحت الوزارة أن الدليل يقدم شرحاً مفصلاً عن الخدمة المقدمة والهدف منها، وشروط القبول للخدمة، إضافة إلى وسيلة الحصول عليها، على أن يكون هناك نسخة إلكترونية من مشروع “دليلي” متوفرة في بوابة “المعرفة” على البوابة الإلكترونية للوزارة، إضافة إلى مطويات تحوي الخدمات المقدمة بصورة مختصرة.

ودعت الوزارة المستفيدين من خدماتها الراغبين في الحصول على نسخة من مشروع “دليلي” الإرشادي، إلى التواصل مع خدمة العملاء والعلاقات العمالية في الوزارة.

ويوضح مشروع “دليلي” خدمات وكالة الضمان الاجتماعي، التي تقدمها للمستفيدين وهي تسع خدمات هي “المعاش الضماني، والمساعدة المقطوعة، والمساعدة النقدية لحالات الكوارث الفردية، والمساعدة النقدية لدعم تكاليف المياه، والمساعدة النقدية لدعم تكاليف الكهرباء، والمساعدة النقدية للحقيبة المدرسية، والمساعدة النقدية للغذاء، وسداد رسوم اختبار قياس والتحصيل العلمي، والفرش والتأثيث”.

كما يوضح المشروع خدمات وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة وهي 19 خدمة ” مركز التأهيل الشامل قسم التأهيل الاجتماعي، ومركز التأهيل الشامل قسم التأهيل المهني، وضوابط صرف الأجهزة المعينة للمعاقين، وكفالة الأيتام، والحماية الاجتماعية، ودور التوجيه الاجتماعي، والرعاية الإيوائية للمسنين، والرعاية الصحية التأهيلية المنزلية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج تزويج الفتيات اليتيمات، والإعانة المالية، وصرف الأجهزة المعينة، وصرف السيارات، وإعانة الأسر الحاضنة، وإعانة زواج الأيتام، وإعانة نهاية الاحتضان، ومكافأة الجامعيين ذوي الإعاقة، وإعفاء رسوم التأشيرات، ومنح بطاقة تخفيض أجور الإركاب، ومنح بطاقة التسهيلات المرورية”.

فيما شمل خدمات وكالة التنمية الاجتماعية الذي يوضحه مشروع “دليلي”, 12 خدمة هي :”تأسيس الجمعيات الأهلية، وتأسيس الجمعيات التعاونية، وتأسيس الصناديق العائلية، وإصدار تراخيص القطاع الأهلي مثل مراكز ضيافة الأطفال والبحوث والدراسات والإرشاد الأسري، ورفع احتياجات المناطق والأحياء الأقل نمواً، وتأهيل المقبلين على الزواج، وتحقيق التوعية والتثقيف الاجتماعي والمساندة الاجتماعية، وتمكين المرأة للمساهمة في تنمية المجتمع، وتقديم برامج تنموية متنوعة وشاملة لفئات المجتمع، وتأهيل قيادات العمل الاجتماعي في المجتمع، ونشر ثقافة التطوع، وتقديم الاستشارات في مجال الإرشاد اللأسري”.

ويهدف مشروع “دليلي”، لخدمة مكاتب التنمية الاجتماعية، ومساعدة المستفيدين من خدمات الوزارة من خلال الإجابة على استفساراتهم، وإعانة الباحثين والموظفين للقيام بأدوارهم.