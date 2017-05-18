افتتاح 627 موقفاً أسفل جسر طريق الملك فهد بجدة

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

افتتح أمين محافظة جدة المرحلة الرابعة من مشروع مواقف السيارات لأسفل جسر طريق الملك فهد (الستين) والتي تقع ما بين طريق مكة القديم وشارع المطار بمنطقة وسط جدة، والتي تشهد كثافة على المحلات التجارية بالمنطقة، ويبلغ عدد المواقف بهذه المرحلة 627 موقفا وبإجمالي أطوال 1.3كم.

يأتي ذلك استكمالا لمنظومة تطوير وتنظيم مواقف السيارات التي تقوم بها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة لأمانة جدة بمنطقة وسط جدة حيث شرعت الشركة سابقاً بتشغيل نحو 5 آلاف موقف سيارة منها مواقف “على الشارع” بالعديد من الشوارع والأحياء كالمنطقة التاريخية ومنطقة سوق الجنوبية ومنطقة حي الهنداوية ومنطقة حي البغدادية الشرقية وشارع فلسطين (في الجزء الواقع غرب طريق الأندلس)، ومواقف “بعيدة عن الشارع” بثلاث مراحل من المنطقة الواقعة تحت جسر طريق الملك فهد الواقعة مابين شارع الميناء وطريق مكة القديم لحوالي 1156 موقف بإجمالي أطول 2333 م تشتمل الأعمال الإنشائية على مواقف سيارات وأرصفة مشاة على جانبي المواقف.

وتم تزويد هذه المواقف بوبات إلكترونية للدخول والخروج، إستخدام تقنية “RFID” الخاصة بالاشتراكات والتي تتيح للأجهزة التعرف على المركبات من على بعد (5م) وخصم قيمة الوقوف تلقائياً من الحساب، أربع أجهزة للدفع الذاتي، كاميرات مراقبة تغطي كامل أجزاء الجسر.

يذكر أنه جاري العمل حالياً على استكمال الأعمال بطريق الملك خالد الجزء الواقع مابين شارع المطار وطريق مكة القديم بطول 2038م وعدد مواقف 453 موقف، بالإضافة للمرحلة الخامسة والأخيرة من أسفل الجسر والبالغ طولها 797 م وعدد مواقف 266 موقف ليتم حينها الإنتهاء من كامل المراحل بإجمالي 2046 موقف.