اليمن.. الحوثييون يطلقون الرصاص على شقيق وزير الداخلية الأسبق

تواصل ـ وكالات:

كشف شهود عيان عن إصابة أحد شيوخ القبائل الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ومقتل اثنين من مرافقيه في صنعاء جراء اشتباكات مع عناصر من ميليشيا الحوثي.

وقال الشهود، إن القيادي الموالي للمخلوع صالح ويدعى قناف المصري شقيق وزير الداخلية الأسبق مطهر رشاد المصري، أُصيب بطلق ناري فيما لقي اثنان من مرافقيه مصرعهما أثناء الاشتباكات، ويأتي ذلك في تصعيد جديد للحرب في اليمن بين الحوثيين وأنصار المخلوع «صالح» من جهة، والفصائل الأخرى من جهة أخرى.

وتصاعدت حدة الصراعات داخل تحالف الانقلابيين، حتى وصلت مستوى الحروب البينية في عدة المناطق، وأبرزها تلك المواجهات بين ميليشيا الحوثي والقيادي الموالي للمخلوع في ذمار محمد حسين المقدشي الاثنين الماضي، إضافة إلى اختطاف القيادي في حزب صالح بمديرية القبيطة نبيل القباطي الثلاثاء الماضي.