وزير التعليم يعلن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الخميس، نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.

وقال العيسى خلال المؤتمر: إن تعيين المعلمين والمعلمات يعلن سنوياً حسب الاحتياج في المدارس، مشيراً إلى أن هدف الوزارة هو تلبية احتياج المعلمين والمعلمات من دون التأثير على المدارس.

وأضاف: أنه تقدم لحركة النقل الخارجي نحو 84 ألف معلم ومعلمة، وبلغ عدد المنقولين 23219 بنسبة 27% ومنهم 56% على الرغبة الأولى.

وأكد العيسى أنه لن تكون هناك حركة إلحاقية، وسيتم فقط التعامل مع أي تظلم خلال أسبوعين.