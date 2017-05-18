 وزير التعليم يعلن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير التعليم يعلن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

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وزير التعليم يعلن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الخميس، نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.
وقال العيسى خلال المؤتمر: إن تعيين المعلمين والمعلمات يعلن سنوياً حسب الاحتياج في المدارس، مشيراً إلى أن هدف الوزارة هو تلبية احتياج المعلمين والمعلمات من دون التأثير على المدارس.
وأضاف: أنه تقدم لحركة النقل الخارجي نحو 84 ألف معلم ومعلمة، وبلغ عدد المنقولين 23219 بنسبة 27% ومنهم 56% على الرغبة الأولى.
وأكد العيسى أنه لن تكون هناك حركة إلحاقية، وسيتم فقط التعامل مع أي تظلم خلال أسبوعين.
ويمكن معرفة نتيجة الحركة عبر نظام نور من الرابط التالي:
https://t.co/UcmLMIG6pf

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