تعرّف على السبب الأبرز وراء آلام الرقبة

تواصل- وكالات:

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، إن الصداع النصفي لا تقتصر أعراضه على الشعور بالصداع فحسب؛ حيث تشمل الأعراض أيضاً آلاماً بمؤخرة الرقبة أو العين أو الأسنان.

وأوضحت، أن السبب في امتداد آلام الصداع النصفي إلى مؤخرة الرقبة يرجع إلى ما يعرف “بالعصب القذالي الكبير” “greater occipital nerve”، والذي يمتد من مؤخرة الرأس باتجاه مؤخرة الرقبة، وفي الدماغ تلتقي نهايات هذا العصب مع نهايات العصب ثلاثي التوائم، والذي بدوره ينشط بشدة عند الإصابة بنوبة صداع نصفي حسب موقع أن زهرة.

لذا تنصح الرابطة باستشارة طبيب أعصاب في حال استبعاد الأسباب الأخرى لهذه الآلام، محذرة في الوقت نفسه من تعاطي المسكنات؛ لأنها قد تجعل الآلام مزمنة.