نصائح مهمة عند غَسل الخضراوات والفاكهة

تواصل ـ وكالات:

يرتكب البعض أخطاء قد تضر بصحة الأطفال والأسرة عند غسل الخضراوات والفواكه، ومن أهم النصائح لغسلها بطريقة صحية:

ـ استخدام الماء البارد لغسل الخضراوات والفواكه، وتجنب استخدام الماء الساخن في غسلها، حتى لا تذبل.

ـ غسل الخضراوات والفواكه جيدًا بالفرشاة المخصصة لذلك، حتى لا تضر بصحة الأسرة.

ـ لا تغسل الخضراوات والفواكه قبل وضعها في الثلاجة، لكن عليك إخراجها من الكيس ووضعها في أطباق بلاستيكية دون غسلها، لتتجنبي نمو البكتيريا والفطريات عليها.

ـ التخلص من الطبقة الخارجية للخس والكرنب، ثم اغسليهما بماء جارٍ وخل، وعدم استعمال الصابون في غسل الخضراوات والفواكه حتى لا تعلق بقاياه على الخضراوات والفواكه، التي قد تسبب الإصابة بالإسهال.

ـ يمكن نقع الخضراوات خاصةً الخضراء منها والفواكه في ماء وخل لإزالة الأتربة والبكتيريا.

ـ غسل الخضراوات والفواكه، كالبطاطا والبطاطس والقلقاس بفرشاة تنظيف مع الماء لإزالة الأتربة والأوساخ والجراثيم، ثم نقعها بالفرشاة بعد ذلك في القليل من الخل.

ـ الخضراوات والفاكهة اللينة، مثل الفراولة والتوت يتم وضعها في مصفاة وغسلها بلطف بواسطة رشاش الصنبور، إدخالها في وعاء مليء بالماء الفاتر، ثم إخراجها وإدخالها مرات متتالية وبسرعة، ثم تغيير الماء إلى أن يصبح نظيفًا.