التحرير الفلسطينية: الاحتلال يصعد من مخططات الاستيطان بشكل خطير

تواصل – واس:

حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، من المخططات الاحتلالية، التي بدأ سلطات الاحتلال في تسريبها لوسائل الإعلام كمخططات مدعومة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو وقيد التنفيذ.

وأكدت الدائرة في بيان لها خطورة المخطط الذي أعلنت عنه بلدية الاحتلال لبناء عشرة آلاف وحدة استيطانية في منطقة مطار قلنديا، مذكرة بأن هذا المخطط سبق أن جمدته حكومة الاحتلال في المرحلة السابقة خلال فترة رئاسة بارك أوباما لأميركا، بينما تعمل اليوم لإعادة العمل لوضع هذا المشروع الخطير موضع التنفيذ.

وقال البيان “من المعروف كذلك أن منطقة قلنديا هذه كانت تستخدم كمطار فلسطيني في المرحلة السابقة حينما كانت الضفة الغربية تابعة للأردن، وفي حالة تنفيذ هذا المشروع الخطير فإنه سيعزل شمال القدس عن محيطه الفلسطيني في سياق المخطط الصهيوني لفصل القدس عن محيطها الضفة الغربية”.

وتطرق البيان إلى إعلان حكومة الاحتلال عن مصادرة أراضٍ فلسطينية في رأس العامود مساحتها دونم ونصف لإقامة مبنى ديني يهودي لزوار المقبرة اليهودية في جبل الزيتون، وستشكل هذه المشاريع في إطار المخطط الصهيوني العام، عملية عزل تام للقدس وللمسجد الأقصى المبارك عن محيطها الفلسطيني.

كما حذرت دائرة شؤون القدس من مخاطر هذه المخططات الاحتلالية الإجرامية التي تستهدف القدس أرضاً ومقدسات ومواطنين فإنها تؤكد أن مصير هذه المخططات هو الفشل التام، وأن ثبات أهلنا في وجه هذه الحملات هو الضمانة التي ستتكسر عليها مخططاتهم، أمام صمود شعبنا وثباته على حقوقه الوطنية الكاملة في أرضه ومقدساته.