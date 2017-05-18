«الجوازات» تحذّر المتأخرين عن المغادرة بعد حصولهم على تأشيرة خروج نهائي

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات على جميع الوافدين المخالفين ممن استفادوا من المهلة المحددة للمغادرة في الحملة الوطنية الشاملة (وطن بلا مخالف) والتي بدأت في ١٤٣٨/٧/١هـ وتستمر لمدة (٩٠) يوماً، والذين تم منحهم تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا بأن عليهم سرعة مغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم حتى يستفيدوا من الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل)، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتوعّدت الجوازات المخالفين الذين استفادوا من الإعفاءات الممنوحة لهم خلال المهلة وأنهيت إجراءاتهم ولم يغادروا وتم ضبطهم لمخالفتهم الأنظمة من قبل جهات الضبط قبل مغادرتهم المملكة أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحقّهم والمعمول بها في أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ولن يتمكنوا من الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم بالأمر السامي الكريم خلال المهلة المحددة التي أتيحت لهم، حيث ستطبق بحقهم الغرامات والرسوم وعقوبة السجن والمنع من دخول المملكة المقررة نظاماً بسبب تأخرهم عن المغادرة.

كما دعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع هذه الحملة وسرعة المبادرة بتوجيه المخالفين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي إلى سرعة مغادرة المملكة قبل انتهاء المهلة المحددة، وأنه بعد انتهاء المهلة سيتم إلغاء تأشيرات الخروج النهائي الممنوحة للوافدين المخالفين الذين لم يغادروا المملكة وأيضاً سيتم إيقاف سجلاتهم في النظام وتطبيق العقوبات المقررة بحدها الأعلى وفقاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.