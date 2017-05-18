 رسمياً.. جوجل تعتمد لغة «البرمجة Kotlin» لتطوير أندرويد | صحيفة تواصل الالكترونية

رسمياً.. جوجل تعتمد لغة «البرمجة Kotlin» لتطوير أندرويد

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رسمياً.. جوجل تعتمد لغة «البرمجة Kotlin» لتطوير أندرويد

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة جوجل، عن دعمها الرسمي للغة البرمجة KOTLIN لتطوير وبرمجة تطبيقات أندرويد. وأسست شركة JET BRAINS لغة البرمجة KOTLIN وهي نفس الشركة التي طورت ANDROID STUDIO الأداة الرسمية لتطوير تطبيقات أندرويد.

وكما هي الجافا لغة تطوير افتراضية في تطوير أندرويد، فإن KOTLIN ستعمل على الآلة الافتراضية لجافا ويمكنك مسبقاً استخدام KOTLIN ولغات آلة افتراضية أخرى للجافا لتطوير تطبيقات أندرويد، لكن الدعم الرسمي يعني إعطاء دفعة أقوى لها لتبنيها من المطورين، وبالتالي سيصبح العمل بـ KOTLIN على أندرويد أكثر انسيابية من السابق.

ومن حيث الهيكلية هناك الكثير من النواحي المتشابهة ما بين جافا و KOTLIN، حيث أنها غرضية التوجه ومصممة لنفس المشاكل التي تحلها جافا. لكن تتميز KOTLIN بأنها تقدم العديد من المزايا التي يرغب بها المطورون وSYNTAX بتصميم أفضل وأبسط مع تحسينات أخرى.

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