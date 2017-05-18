«أمازون» تُطلق نسخة خاصة من حواسيبها «فاير» للأطفال

تواصل – وكالات:

كشفت شركة أمازون عن تحديثات جديدة في عائلة حواسبها اللوحية، فاير Fire، إذ تتوفّر الآن حواسب فاير إتش دي (Fire HD 8) بنسخة خاصّة بالأطفال، مع تحديث مواصفات حاسب فاير 777 اللوحي أيضًا.

وبالنسبة لحواسب فاير إتش دي 8 فالشركة أعلنت أن سعرها أصبح 79 دولار عوضًا عن 89 دولار أمريكي. كما أعلنت عن نسخة جديدة خاصّة بالأطفال ستباع بسعر 129 دولار أمريكي تقريبًا مع اشتراك لمدة عام في خدمة فري تايم التي تسمح للآباء بالاطلاع على استخدامات أطفالهم للحاسب اللوحي مع تحكّم كامل بالتطبيقات التي يقومون بتثبيتها أيضًا.

وستأتي نسخة الأطفال مع كفالة “Worry Free” لمدة عامين، وهي كفالة تقوم بموجبها أمازون باستبدال الحاسب مجانًا دون أية أسئلة حتى لو كانت المشاكل كبيرة ككسر الشاشة.

ويعمل حاسب فاير 7 بمعالج رباعي النواة بتردّد 1.3 غيغا هيرتز، وبطارية تدوم لثمان ساعات على الأقل، مع ذاكرة تخزين داخلية 8 غيغابايت أو 16 غيغابايت يُمكن زيادتها باستخدام بطاقة ذاكرة حتى 256 غيغابايت. أما سعر الجهاز، الذي أصبح أقل سماكة وأخف من ناحية الوزن، فهو 49 دولار أمريكي فقط.

وأكّدت الشركة أن مُساعدها الرقمي، أليكسا، سيأتي مُثبّت بشكل مُسبق على الحواسب اللوحية الجديدة، وسيصل كذلك إلى الحواسب القديمة عبر تحديث في الأسابيع القادمة.

ويُمكن طلب الحواسب اللوحية الجديدة من موقع أمازون الرسمي، لكن وصولها للأسواق سيبدأ في 7 يوليو/تموز 2017.