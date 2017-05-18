حقيقة وجود عجل «شبه ميت» في مسلخ بلجرشي (فيديو صور)

تواصل – محمد المقصّي:

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية بلجرشي، أمين الغامدي، حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عجل شبه ميت في مسلخ البلدية.

وقال الغامدي: إن البلدية تلقت بلاغاً بوجود عجل شبه ميت في مسلخ البلدية، وبانتقال الجهة الرقابية برفقة الطبيب البيطري للتأكد من ذلك وإثبات الحالة بوجود الجهة الأمنية، تم الكشف على العجل المقصود من قبل الطبيب البيطري واتضح أنه تعرض لكسر في منطقة أسفل الكتف وتأثر العنق والرأس، كما تبين أنه سليم صحياً ولا يوجد به أمراض وتم اتخاذ اللازم مع المستثمر وإتلاف العجل من قبل البلدية.