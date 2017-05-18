الرياضة قبل الفطور تساعد في إنقاص الوزن

تواصل – وكالات:

ذكرت مجلة “بريجيت” أن ممارسة الرياضة قبل الإفطار تساعد على إنقاص الوزن، استناداً إلى دراسة أجراها علماء في جامعة باث في بريطانيا.

وأجرى الباحثون دراستهم على 8 أشخاص يعانون من زيادة الوزن، حيث قاموا بممارسة التمارين مرة قبل وجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات، ومرة بعد تناول الإفطار بساعتين، وبعد 60 دقيقة من المشي تم أخذ عينة من الدم.

وأظهرت النتيجة أن أداء التمارين قبل تناول وجبة الإفطار ساعد على زيادة إنزيمات PDK4 وHSL بشكل ملموس، وهذا الأخير هو المسؤول عن تفكيك الدهون المخزنة بالجسم من أجل تحويلها إلى طاقة.

وفي المقابل، انخفضت هذه الإنزيمات لدى الأشخاص، الذين مارسوا التمارين الرياضية بعد تناول الإفطار، وهذا يعني أن الطاقة لن يتم استمدادها من الدهون المخزنة في الجسم، وإنما من السعرات الحرارية، التي اكتسبها الجسم عبر وجبة الإفطار، وهذا يعني أنه لا يتم حرق الدهون المخزنة في الجسم، وبالتالي لا يخسر المرء الوزن.