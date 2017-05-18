 الصين.. تطبيق إلكتروني يعثر على مئات الأطفال المفقودين | صحيفة تواصل الالكترونية

الصين.. تطبيق إلكتروني يعثر على مئات الأطفال المفقودين

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الصين.. تطبيق إلكتروني يعثر على مئات الأطفال المفقودين

تواصل ـ وكالات:

تمكن تطبيق إلكتروني من العثور على 1274 طفلاً مفقوداً في الصين خلال عام 2016م، حيث يساعد برنامج التطبيق على ضمان التشارك الفعال للمعلومات والتعاون بين الشرطة في مختلف المناطق ويشجع شهود العيان على الإبلاغ عن أماكن وجود الأطفال المفقودين والمتاجرة بهم.

وبحسب بيان لوزارة الأمن الصينية، تم في هذه الفترة نشر 1317 منشوراً بمعلومات تم تحديثها متعلقة بالأطفال المفقودين على التطبيق المذكور شملت 40 طفلاً مختطفا، و750 هربوا من منازلهم، و192 فقدوا، و75 غرقوا إلى جانب 29 طفلاً قُتلوا.

وأشار البيان إلى أنه تم توسيع نطاق انتشار نسخة جديدة من البرنامج المذكور تم إطلاقها، أمس الأربعاء، عن طريق التعاون مع سبع منصات إعلامية أخرى، مثل مركز إذاعة الطوارئ التابع للإذاعة الوطنية الصينية وبرنامج تطبيق أخبار محمول من تينسنت ويداو يونجتشه.. متعهدة وزارة الأمن الصينية بأن يتم توسيع نطاق الإشعارات الخاصة بهذا البرنامج بشكل أكبر مستقبلاً.

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