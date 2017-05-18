الشَّمَر يخفّف من أعراض انقطاع الطمث

تواصل – وكالات:

قالت نتائج دراسة جديدة إن الشَّمَر آمن ومفيد عند استخدامه لتخفيف أعراض انقطاع الطمث، وعلى الرغم من أن هذه المرحلة طبيعية في حياة المرأة، إلا أن الأعراض التي تصاحبها تسبب تغيرات في المزاج والنوم، وتزيد الإحساس بالقلق والاكتئاب، كما قد تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام.

ويُستخدم الشَّمَر في الطعام كأحد التوابل، ويُستخدم في الطب الشعبي كعلاج لمشاكل الهضم، وقد أظهرت دراسة أمريكية أنه يساعد على تخفيف أعراض انقطاع الطمث.

وتناولت النساء اللاتي شاركن في تجارب الدراسة كبسولات من الشَّمَر تحتوي على 100 ملغ مرتين في اليوم لمدة 8 أسابيع. وأظهرت النتائج تحسن أعراض انقطاع الطمث منذ الأسبوع الرابع للتجربة، وزاد التحسن أكثر بعد 6 أسابيع، ثم بعد 8 وبعد 10 أسابيع.

ويتم قياس مدى شدة أعراض سن اليأس بمقياس يسمّى “اختبار فريدمان” وقد تبين أن تناول جرعة 100 ملغ من الشَّمَر مرتين في اليم آمنة، وتساعد على تخفيف أعراض انقطاع الطمث، وأن التحسن في شدة الأعراض يتزايد تدريجياً.