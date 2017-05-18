إندونيسيا تبدأ في بناء منشآت تعليمية بقروض سعودية

تواصل – سامر محمد:

بدأت جامعة “سيا كوالا” في باندا آتشيه الإندونيسية هذا الأسبوع ببناء مبنى جديد لكلية الطب البيطري بها، وذلك بتمويل من السعودية في إطار التعاون الثنائي فيما يتعلق بالتعليم العالي بين البلدين، وفقا لصحيفة “ذا جاكرتا بوست” الإندونيسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير البحث والتكنولوجيا والتعليم العالي الإندونيسي “محمد نصير” وسفير المملكة لدى إندونيسيا “أسامة بن محمد عبدالله الشعيبي، حضرا هذا الأسبوع حفل وضع حجر الأساس للمشروع في الجامعة.

وذكرت الصحيفة أن الصندوق السعودي للتنمية قدم قروضا تصل إلى نحو 35 مليون دولار لهذا المشروع الذي يشمل 7 جامعات بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي في إندونيسيا لتطوير مؤسسات التعليم العالي من خلال ترميمها وتحسين المهارات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في 7 جامعات.

وشدد السفير السعودي على الالتزام بتحسين العلوم والتكنولوجيا في إندونيسيا خاصة في إقليم آتشيه، وكانت المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية وخلال زيارة خادم الحرمين الملك سلمان في مارس الماضي لإندونيسيا، وقع 11 مذكرة تفاهم بقيمة 13 مليار روبية.