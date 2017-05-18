ألمانيا.. الكشف عن ضابطين يخططان لأعمال إرهابية وإلصاقها بالمهاجرين

تواصل ـ وكالات:

تواصل وزارة الدفاع الألمانية التحقيق في قضية ضابطين بالجيش الألماني يخططان بدافع من اليمين المتطرف لتنفيذ عمليات إرهابية وإلصاقها بالمهاجرين، أحدهما يدعى فرانكو، تسلل إلى صفوف اللاجئين بعد حصوله على صفة لاجئ سوري، واكتشف لاحقاً أنه يميني متطرف يخطط للقيام بأعمال إجرامية.

وأشارت إلى القبض على أحدهما ـ لم يتم الكشف عن اسمه، وبحوزته مخطط لاغتيال قيادات عليا في البلاد يتصدرها الرئيس السابق يواخيم جوف ووزير العدل هاي كوماس.

وقالت إن المتهم الذي كان يعيش حياة مزدوجة تلقى تدريبات في هامبورغ على القنال الفردي، وكان يجيد استخدام اللغات الفرنسبة والإنجليزية، ومعروفاً بالجندي المثالي، وكان مسجلاً في نفس الوقت بمدينة اردينغ على أنه لاجئ سوري يداوم على إحضار البريد الذي يأتيه بشكل منتظم، الأمر الذي وضع نواب البرلمان الألماني في دهشة جعلتهم في حيرة من أمرهم أثناء اجتماعهم السري اليوم.

المتهم يشتبه بقوة في تخطيطه لعمل شديد العنف ضد الدولة بدافع من قناعات اليمين المتطرف، وأمر المفتش العام للجيش الألماني بتفتيش جميع ثكنات الجيش وتم اكتشاف نياشين وخوذات ومتعلقات عسكرية تعود إلى القوات المسلحة النازية المعروفة بالفرمأخت وأخرى للحزب النازي في ثكنة في مدينة داو شينغن في جنوب غرب ألمانيا.