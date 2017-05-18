معلومات «ترامب» لروسيا تضع جاسوساً صهوينياً في خطر

تواصل – وكالات:

تناول الكاتب باترك كوبيرن تناول الجدل المتزايد حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما بعد انتشار المزاعم التي أفادت بأن جاسوساً صهيونياً قد يكون في خطر بعدما كشف ترامب معلومات سرية للجانب الروسي.

وقال كوبيرن في مقال بصحيفة “آي” البريطانية إن “قصة الجاسوس الإسرائيلي مضرة جداً بسمعة ترامب المهتزة بسبب مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

وأردف أن “ترامب كشف عن اسم المدينة التي يطور فيها تنظيم داعش البطارية التي يمكن وضعها في الحواسيب المحمولة التي قد تكون قابلة للانفجار، الأمر الذي أدى لحظر هذه الحواسيب على الطائرات المتجهة لأمريكا ولبعض الدول الأوروبية”.

وختم بالقول إن “السياسة التي يتبعها ترامب في سوريا والعراق شبيهة جدا بتلك التي انتهجها خلفه باراك أوباما”، مضيفاً أنه من المستحيل أن تساعد الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية ترامب للنجاة من الأزمة السياسية في الولايات المتحدة.

ويرى المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب، مات اولسين، بأن المخاطر الحقيقية لا تتعلق بمصدر المعلومات فحسب، بل على إمكانية استمرار التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات في المستقبل حيال أي تهديدات أو عمليات قد ينفذها التنظيم.

من جانبه، دافع المستشار للأمن القومي الأمريكي، هربرت مكماستر، عما قام به الرئيس ترامب وقال لمراسل الشبكة: يجب أن يعي الجميع الظروف والدوافع لتبادل المعلومات بين ترامب ولافروف، فكون المعلومات محددة وتتعلق بالتهديد بتفجير طائرة، الأمر الذي قام بتنفيذ “داعش” في السابق بتفجير طائرة ركاب روسية في سيناء، فالمعلومات التي كشفها ترامب أمام المسؤولين الروس لم تمس بأمن الدولة.