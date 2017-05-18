غرفة الرياض تناقش «استثمار صناديق الأوقاف» الاثنين المقبل

تواصل – واس:

تنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الأوقاف، يوم الاثنين المقبل، لقاءً بعنوان “تحديات وأساليب استثمار صناديق الأوقاف”، وذلك بمقر الغرفة.

وبيَّن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوقاف عبدالله العجلان، أن اللقاء يتضمن عرضاً لأفضل الممارسات التي تتبعها الأوقاف العالمية في إدارة استثماراتها والنتائج الإيجابية التي حققتها تلك الأوقاف نتيجة لاتباع هذه الممارسات، بالإضافة إلى الحديث عن التحديات والمعوقات التي يواجهها قطاع الأوقاف المحلي لتطبيق تلك الممارسات العالمية بما يواكب رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي من حوالي 1% حالياً إلى 5% بحلول عام 2030.

يُذكر أن اللقاء يأتي في إطار برنامج لجنة الأوقاف في استقطاب العديد من المتحدثين والخبراء بشأن الأوقاف لتقديم رؤيتهم وتجاربهم لتطوير هذا القطاع وتعزيز حضور الوقف كأحد مظاهر التكافل الإسلامي وأهمية إدارة واستثمار الوقف بالشكل الصحيح.