بالفيديو.. معلمون يلهون داخل مدرسة تزامناً مع قرب انتهاء الاختبارات

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل “تويتر”، معلمين يلهون داخل إحدى المدارس التي بدت شبه خالية، مع قرب انتهاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني والتي تنتهي بنهاية اختبار اليوم (الخميس).

وبيّن الفيديو الذي لم يتضح مكان ووقت تصويره، معلماً يجلس على كرسي متحرك، فيما يقوم آخر بدفعه بقوة في فناء المدرسة، ليصطدم كرسيه بكرسي معلم آخر كان جالساً في أحد جوانب الفناء، في مشهد بدا مثل لهو الأطفال.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق أن إجازة المعلمين والمعلمات ومنسوبيها في المدارس من دون أي استثناء تبدأ بنهاية دوام الخميس الـ29 من شهر شعبان الجاري، إذ غرد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة تؤكد ما ورد في تعميم وزير التعليم بأن إجازة جميع منسوبي المدارس من دون استثناء تبدأ بنهاية دوام الخميس المقبل، وليس هناك أي إجازة قبل ذلك.