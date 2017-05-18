 أمريكا تصفع إيران بعقوبات جديدة | صحيفة تواصل الالكترونية

أمريكا تصفع إيران بعقوبات جديدة

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أمريكا تصفع إيران بعقوبات جديدة

تواصل – وكالات:

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات على اثنين من المسؤولين الدفاعيين الإيرانيين وشركة إيرانية وأعضاء في شبكة مقرها الصين لدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المسؤولين الإيرانيين اللذين تشملهما العقوبات هما مرتضى فرساتابور ورحيم أحمدي، ونسّق فرساتابور عملية بيع وتسليم متفجرات ومواد أخرى لوكالة تابعة للنظام السوري، أما أحمدي فهو مدير مجموعة “الشهيد باقري” الصناعية المسؤولة عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تمديد العمل بتخفيف العقوبات على إيران حسب ما ينص الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015، رغم انتقادات الرئيس دونالد ترمب للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال عهد سلفه باراك أوباما.

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