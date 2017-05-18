في 15 ثانية.. كيفية الحد من نقل «عدوى» الممارسين الصحيين

تواصل – وكالات:

أوصت دراسة أجراها باحثون في جامعة “جلاسكو كالدونيا” بأسكتنلندا أطقم الأطباء والممرضين في المستشفيات بغسل أيديهم بالماء والصابون لمدة 15 ثانية قبل مباشرة أي حالة مرضية، وذلك لتجنب نقل العدوى إلى المرضى.

وراقب الباحثون من خلال الدراسة التي نشرت في مجلة “مراقبة العدوى والأوبئة بالمستشفيات” 42 طبيباً و78 ممرضة وهم يغسلون أيديهم باستخدام إما طريقة مراكز مكافحة الأمراض واتقائها أو طريقة منظمة الصحة العالمية، واكتشفوا أن طريقة منظمة الصحة العالمية قد قللت من متوسط عدد البكتيريا الموجودة على أيدي الكادر الطبي بشكل أكبر من طريقة مراكز مكافحة الأمراض واتقائها.

ونصحت الدراسة بعدم ارتكاب الأطقم الطبية الخطأ الفادح المتمثل في دعك الصابون على يدين جافتين، ومن ثم شطفهما، مؤكدة “أنه إذا غسلت يديك بالماء فقط أولا، فإن الماء سيساعد على طرد أي كائنات دقيقة متعلقة بيديك، ومن ثم سيتمكن الصابون من إزالتها تماما، لذلك تذكر دائما غسل يديك بالماء أولا”.

وقالت النتائج إن تفشي الأمراض والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية يؤثر في 1 من 25 مريضا في كل مستشفى وفي كل يوم، وعلى الصعيد العالمي فإن 1 من بين 10 مرضى يصابون بمرض أثناء نقلهم الرعاية الصحية.

وخلال الرسم التالي نعرض في 8 خطوات طريقة غسل اليدين بالطريقة الصحيحة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والتي لا تستغرق من الوقت أكثر من 15 ثانية، غير أنها تحافظ على حياة الطبيب والمرضى من انتقال العدوى: