الرياض.. ضبط 5 وافدين تخصصوا في سرقة المحال التجارية بعد تكسير «الأقفال»

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من إلقاء الفبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين ينتمون للجنسية اليمنية، تورطوا في قضايا تكسير إقفال المحال التجارية والاستيلاء على ما بداخلها.

صرح بذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض وقال: أسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى- عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمة (تراوحت اعمارهم بين العقدين الثالث و الرابع)، وأحدهم مقيم بطريقة غير نظامية.

وأضاف: بسماع أقوالهم اقروا بإرتكاب عشرين حادثة سرقة تمثلت في كسر الاقفال الخارجية للمحال التجارية وسرقة ما بداخلها من أموال وممتلكات شخصية موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم، جاءت سبعاً منها مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرط العاصمه الرياض وثلاثة عشر حادثة اخرى قاموا بالدلالة إلى مواقعها لم يسجل أصحابها بلاغات لدى أقسام الشرط وبمناقشتهم أكدوا حدوث عمليات تكسير الاقفال الخاجية لمحالهم و السرقة منها.

وأوضح متحدث شرطة الرياض أنه تم التحفظ على الجناة رهن استكمال اجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه.