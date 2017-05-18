 بالعاصمة المغربية.. إنشاء أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 250 متراً | صحيفة تواصل الالكترونية

بالعاصمة المغربية.. إنشاء أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 250 متراً

0
بالعاصمة المغربية.. إنشاء أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 250 متراً

تواصل- وكالات:

ستشهد قارة أفريقيا بناء أعلى برج فيها بارتفاع 250 متراً، من قبل كونسورتيوم شركات “صينية-مغربية” سينفذ التصميم الذي وضعه المهندس المعماري الإسباني رافائيل دي لا هوز كاستانيس والمغربي حكيم بنجلون.

وذكرت الصحف المغربية اليوم أن البرج سيتكون من 65 طابقاً وسيُجرى إنشاؤه بوادي نهر أبو رقراق الذي يفصل بين مدينة الرباط وجارتها سلا، حيث يتم تطوير الجزء الأكثر حداثة من العاصمة.

ويضم الكونسورتيوم الذي سيشيد البرج ائتلاف مجموعة (تي جي سي سي) المغربية ومجموعة (سي آر سي سي) الحكومية الصينية، والذي فاز بالمناقصة على حساب سبع شركات أخرى.

وتحوي منطقة وادي أبو رقراق أيضاً مسرح الرباط الكبير الذي بدأت معالمه في الظهور والذي وضعت تصميمه المهندسة البريطانية العراقية زها حديد، فضلاً عن متحف العلوم الطبيعية وهو الأول من نوعه في المغرب.

شاهد ايضا

جثة ضخمة لحيوان مائي «غامض» تثير حيرة المحققين في إندونيسيا (فيديو)

جثة ضخمة لحيوان مائي «غامض» تثير حيرة المحققين في إندونيسيا (فيديو)

تماسيح تحرس أموال عصابة مخدرات في هولندا

تماسيح تحرس أموال عصابة مخدرات في هولندا

لتجنب الحوادث المفاجئة.. نصائح للتغلُّب على الشعور بالنعاس أثناء القيادة

لتجنب الحوادث المفاجئة.. نصائح للتغلُّب على الشعور بالنعاس أثناء القيادة

كلب ينقذ طفلاً من الموت بعد دفنه حياً بالصين

كلب ينقذ طفلاً من الموت بعد دفنه حياً بالصين

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>