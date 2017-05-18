 عضو بـ«الشورى»: غِش وتقليد «السلع» أصبح متاحاً ومشروعاً بدول الخليج | صحيفة تواصل الالكترونية

عضو بـ«الشورى»: غِش وتقليد «السلع» أصبح متاحاً ومشروعاً بدول الخليج

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عضو بـ«الشورى»: غِش وتقليد «السلع» أصبح متاحاً ومشروعاً بدول الخليج

تواصل- الرياض:

أبدى اللواء عبدالهادي العمري، عضو مجلس الشورى بالمملكة، استياءه الشديد من ظاهرة غش السلع والمنتجات، مشيراً إلى أن الغش والتقليد في بعض السلع بدول الخليج أصبح متاحاً ومشروعا.

وطالب “العمري”، “بإضافة مادة عقابية رادعة لمن يتسبب في الإضرار بالمستهلك على نظام حماية المستهلك الخليجي”، موضحا أن “مواد النظام لحماية المستهلك الخليجي التي ناقشها مجلس الشورى أخيراً ذهبت إلى معالجة من وقع عليه الضرر، لكنها لم تتصد لمن أوقع الضرر ومن تسبب فيه”.

وتساءل قائلاً: “حين يهتم النظام بإجراءات رفع الضرر عن المستهلك الخليجي، فكيف يتناسى من استورد وأدخل هذه السلع المغشوشة إلى بلداننا”.

وقال، “إن البعض من التجار وفي غياب الجزاء الرادع يذهب بنسخة أصلية لبعض السلع إلى بعض الدول المصنعة التي لا تكترث أصلاً بتصدير الصناعات المقلدة المغشوشة، لعلمها بضعف الأنظمة لدينا في محاربتها، ويطلب هذا التاجر النسخة نفسها مقلدة ومغشوشة، ثم تدخل هذه المواد واضحة للعيان أنها مقلدة ومغشوشة”.

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