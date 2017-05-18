إدارات تعليم تخالف «الوزارة» وتمنح معلميها الحوافز التشجيعية

تواصل ـ تبوك:

خالفت بعض إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة قرارات الوزارة وكسرت حاجز الروتين، ومنحت معلمي ومعلمات الصفوف الأولية الحوافز التشجيعية، وذلك بالمخالفة لأنظمة ولوائح الوزارة التي أعلنتها خلال الأيام الماضية، وأكدت أن الإجازة من دون استثناء بنهاية دوام الخميس المقبل.

وتجاوز مدير تعليم منطقة تبوك وتعليم محافظة عنيزة لوائح الوزارة وكسرا البيروقراطية التشددية التي تنتهجها «التعليم» وقرر منح معلمي ومعلمات الصفوف الأولية الحوافز التشجيعية، معتمدا في ذلك على أن هذه الأيام لا يحضر فيها طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية على رغم حضور المعلمين والمعلمات للتوقيع فقط في مدارسهم والانصراف مباشرة، وأنهم أعلنوها صريحة أن إجازة معلمي الصفوف الأولية تبدأ من يوم الـ22 من شهر شعبان الجاري – وفقاً لـ”الحياة”-.

وأكد تعميم أصدره المدير العام للتعليم في منطقة تبوك الدكتور عمر الشريف، للمدارس الابتدائية في المنطقة، أن هناك حوافز لمعلمي الصفوف الأولية الذين يدرسون مواد التربية الإسلامية ولغتي ومعلمي المواد التي تنطبق عليهم منح الحوافز، وأن إجازة معلمي ومعلمات الصفوف الأولية الذين تنطبق عليهم الضوابط تبدأ بنهاية «عمل اليوم».

كما تضمن التعميم أن يتمتع معلمو ومعلمات المواد الشرعية واللغة العربية والرياضيات والعلوم التي لا تقل حصصهم في الصفوف الأولية عن 15 حصة أسبوعية للمادة الواحدة، بالإجازة بعد إنهاء الأعمال المسندة لهم كافة وتسليمها لإدارة المدرسة، والتأكد من إغلاق النتائج النهائية في برنامج نور.

وكانت وزارة التعليم قد شددت في وقت سابق على إداراتها التعليمية كافة على أن إجازة المعلمين والمعلمات ومنسوبيها في المدارس من دون أي استثناء تبدأ بنهاية دوام الخميس الـ29 من شهر شعبان الجاري، إذ غرد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أن الوزارة تؤكد ما ورد في تعميم وزير التعليم بأن إجازة جميع منسوبي المدارس من دون استثناء تبدأ بنهاية دوام الخميس المقبل، وليس هناك أي إجازة قبل ذلك.