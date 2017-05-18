 دراسة: تناول المكسرات يقلل عودة سرطان القولون بعد التعافي | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: تناول المكسرات يقلل عودة سرطان القولون بعد التعافي

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دراسة: تناول المكسرات يقلل عودة سرطان القولون بعد التعافي

تواصل – وكالات:

قال باحثون أمريكيون: إن احتمال عودة سرطان القولون إلى مرضى متعافين منه انخفض بدرجة كبيرة بين متعافين تناولوا 57 جرامًا على الأقل من المكسرات أسبوعيًا، أي حوالي 48 حبة من اللوز و36 حبة من الكاشو.

وتعد هذه الخلاصة، التي توصل إليها الدكتور تميدايو فاديلو بمعهد دانا-فاربر للسرطان في بوسطن وزملاؤه، أحدث نتيجة تشير إلى وجود فائدة صحية لتناول المكسرات.

وحلل الباحثون استبيانًا حول نظام غذائي مستمد من تجربة سريرية شملت 826 مصابًا بالمرحلة الثالثة لسرطان القولون والتي ينتشر فيها السرطان إلى العقد اللمفاوية القريبة فقط دون باقي أجزاء الجسد.

وخضع جميع المرضى الذين شملتهم الدراسة لجراحات وعلاج كيماوي. وبينت الدراسة أن المرضى الذين ذكروا أنهم تناولوا 57 جرامًا على الأقل أسبوعيًا من المكسرات، ونسبتهم حوالي 19 % من المشاركين في الدراسة، تراجع احتمال عودة المرض إليهم بنسبة 42 % وقل احتمال وفاتهم بالمرض بنسبة 57 % مقارنة بالمرضى الذين لم يتناولوا المكسرات.

وأوضح الدكتور فاديلو، الذي نشرت نتائج دراسته قبل الاجتماع القادم للجمعية الأمريكية لعلم الأورام المقرر مطلع الشهر المقبل في شيكاجو: “إن الفائدة الصحية تنطبق فقط على المكسرات وليس الفول السوداني أو زبدته”.

وأضاف أن سبب ذلك ربما يرجع إلى أن الفول السوداني من البقوليات التي لها تركيبة أيضية مختلفة عن المكسرات الشجرية.

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