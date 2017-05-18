جدة.. القصاص من مواطن قتل زوجته ووالدها طعناً بالسكين

تواصل ــ جدة:

أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكما بالقصاص تعزيرا من مواطن خمسيني أقدم على قتل زوجته وأبيها عبر تسديد عدة طعنات لهما في أحد شوارع حي قويزة قبل نحو 3 سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو 2014، عندما أقدم مواطن يبلغ من العمر 55 عاما، على قتل زوجته الثانية تبلغ من العمر 25 عاما، بتسديد 6 طعنات لها وقتل والدها بـ3 طعنات بجوار أحد المحال التجارية قرب محطة وقود في حي قويزة بجدة إثر خلاف وقع بينهم، بسبب رغبة الزوجة في الانفصال عنه.

وألقت وقتها الجهات الأمنية القبض على المتهم وأودعته في السجن للتحقيق وأعلنت وفاة الزوجة وأبيها في مسرح الجريمة. وكشفت التحقيقات آنذاك أن دوافع الجريمة هي خلافات عائلية، وقام الجاني باللحاق بزوجته وسدد إليها عددا من الطعنات بجوار أحد المحلات التجارية بعد أن حاولت الهروب من السيارة بعد تسديده الطعنة الأولى لوالدها وهو في المركبة بداخل محطة البنزين ليلفظ أنفاسه بداخلها.