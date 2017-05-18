اكتشاف 33 ألف بؤرة لـ«بعوض الضنك» في جدة

تواصل – جدة:

كشف وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جخدار، أن الأرقام الحالية المتعلقة بـ”حمى الضنك” في محافظة جدة غير مرضية، قائلاً: “دورنا ندعم بشتى الوسائل حتى نصل إلى رقم يرضينا.. والأرقام الحالية غير مرضية”.

وأضاف، “إن التحرك تجاه مكافحة حمى الضنك بدأ بعد زيادة الحالات خلال الفترة الماضية”، مشيراً إلى أنه تم تدشين حملة المكافحة، وكان لها أثر إيجابي كبير، جاء ذلك خلال حفل نظمته مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة أمس الأول، لتكريم المشاركين في الحملة المكثفة للتوعية الصحية بحمى الضنك تحت شعار “جدة عروس بدون ناموس”، حيث شهد الحفل عرضاً لنتائج حملة الضنك التي استغرقت ثلاثة أشهر.

وشدد على أن الوزارة تهدف إلى القضاء على تلك البعوض، لاسيما وأن المحافظة تشهد استقبال آلاف الحجاج والمعتمرين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما تحرص عليه الوزارة.

من جهة ثانية، رصدت عدة جهات مشاركة لرصد ومكافحة مرض “الضنك” في محافظة جدة: وجود 33 ألف بؤرة يتواجد فيها “البعوض”، وبحسب إحصائيات صحة جدة، فإن بعض أرقام الانخفاض التي ذكرت خلال الأعوام الماضية عن حالات “الضنك” لم تكن صحيحة بسبب تداخل بعض الفايروسات خلال تلك الفترة مثل إنفلونزا “الخنازير” وفايروس “كورونا”.

وكشفت أن 36% من مدارس المحافظة اكتشف فيها بؤر لتواجد البعوض، مشيرةً إلى أن أكثر الأماكن التي تم رصد فيها بؤر هي مواقع النفايات، والإطارات المهملة، وغيرها من مواقع الإنشاءات التي تجري في المحافظة.