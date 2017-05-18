 متحدث «البنوك»: إيداع العملة الجديدة في الصرافات قريباً | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

متحدث «البنوك»: إيداع العملة الجديدة في الصرافات قريباً ولي ولي العهد: «الصناعات العسكرية» توطن 50% من إجمالي الإنفاق على التسليح السيطرة على حريق نشب في سكن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة وفاة 4 وإصابة 30 آخرين في تصادم حافلة معتمرين بطريق «حائل – المدينة» (صور) سرقوا قوت أطفالها.. «روهينجية» تروي تفاصيل اعتداء جنود بوذيين على أسرتها وزراء خارجية «دول التعاون» يبحثون التحضير لقمة «المجلس وأمريكا» لبحث أوضاع اليمن غداً.. «مياه الباحة» تفتتح 4 سدود و«المدني» يدعو للابتعاد عن مجرى الوادي «الصحة» تدفع 300 ألف ريال دية القتل الخطأ لورثة الصحفي «محمد الثبيتي» «النقد الدولي»: برنامج «التوازن المالي» للمملكة يدعم الاستثمار ويعزز ثقة القطاع الخاص الاثنين المقبل.. «الشورى» يصوت على مشروع إعادة هيكلة «الخطوط السعودية» توفر 40 ألف وظيفة.. إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية اختراق موقع «التجارة» وتسريب بيانات هامة وتهديد بالمزيد

متحدث «البنوك»: إيداع العملة الجديدة في الصرافات قريباً

0
متحدث «البنوك»: إيداع العملة الجديدة في الصرافات قريباً

تواصل – الرياض:

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أنه لم تسجل أية حادثة اختراق للنظام المالي السعودي، أو في الأنظمة الإدارية في المصارف السعودية من هجمات الفدية التي غزت العالم الأسبوع الماضي، فيما شدد على أن البنوك قريباً ستستقبل العملة الجديدة في صرافاتها.

وقال حافظ: “ما حصل من تعطل لبعض الصرافات في بعض أنحاء المملكة، هو لتركيب نظام احتياط إضافي على ما هو موجود، لدعم شبكة مدى التي تربط أنظمة الصرف الآلي وأنظمة نقاط البيع، وتم تركيب الشبكة في أوقات غير الذروة، وما حدث كان جيداً لوجود أكثر من نظام شبكة داعم ليكون بديلاً حين تعطل النظام الأساسي، فما حصل ليس كما أشيع هو اختراق لأنظمة الصرف الآلي، فلم يكن هناك أي اختراق لأجهزة الصرف الآلي ولا حتى حالة واحدة، وما تم هو تشغيل هذا النظام”، بحسب “الحياة”.

وأكد أن “ما حصل من تعطل لبعض الأجهزة المحدودة في أماكن محدودة جداً، وذلك لتشغيل النظام الاحتياط هو تأثر لبعض الوقت، ولكن ليس هو بالأمر المقلق لآلاف الأجهزة الموجودة حول المملكة، والتعثر قد لا يكون فنياً”.

شاهد ايضا

سيول الطائف.. أريكة تتحول إلى مركب يحمل شابين (فيديو)

سيول الطائف.. أريكة تتحول إلى مركب يحمل شابين (فيديو)

ولي ولي العهد: «الصناعات العسكرية» توطن 50% من إجمالي الإنفاق على التسليح

ولي ولي العهد: «الصناعات العسكرية» توطن 50% من إجمالي الإنفاق على التسليح

السيطرة على حريق نشب في سكن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة

السيطرة على حريق نشب في سكن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة

«هيئة الآثار والسياحة» تتفاعل مع «تواصل» وتقف على بئر حازمية التاريخي

«هيئة الآثار والسياحة» تتفاعل مع «تواصل» وتقف على بئر حازمية التاريخي

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>