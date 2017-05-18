«التعليم» تعتذر لمتقدمي النقل الخارجي عن احتمالية ضعف النتائج

تواصل – الرياض:

استهلت وزارة التعليم نتائح التقديم للنقل الخارجي المزمع إعلانها ظهر اليوم، برسالة لكل معلم ومعلمة من خلال صفحاتهم في “نور”، التمست فيها العذر من نتائج ضعيفة محتملة، لافتة إلى أن هناك ظروفا تحيط بالحركة، منها عدم وجود وظائف تعليمية مستحدثة، وكثرة أعداد المتسربين بسبب التقاعد.

يأتي ذلك بعد أشهر من بدء الوزارة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات من خلال نظامها الإلكتروني “نور” لأول مرة، وسط ترقب من المعلمين والمعلمات، واختلفت الحركة الحالية عن العام الماضي، بصمت الوزارة عن إعلان نسبة النقل، كما أعتاد طالبوه العام الماضي، حيث أعلنت الوزارة نسبة النقل العالية قبل إعلانها، بحسب “الوطن”.