وفاة 4 وإصابة 30 آخرين في تصادم حافلة معتمرين بطريق «حائل – المدينة» (صور)

حائل – سعود الرفاع:

توفي مساء أمس الأربعاء، أربعة أشخاص في حادث تصادم بين حافلة نقل معتمرين ودينا على طريق حائل – المدينة بالقرب من مركز المغار 260 كم جنوبي حائل.

وأصيب في الحادث أكثر من 30 شخصا بإصابات بليغة نقلوا على إثرها إلى مستشفىات المنطقة منهم 14 حالة لمستشفى الحائط العام وحالات أخرى إلى مستشفى الملك خالد بحائل، بواسطة الهلال الأحمر وإسعافات المراكز الصحية المجاورة.

فيما باشرت فرق الطوارىء بمركز صحي الحليفة 12 حالة متوسطة الإصابة، كما باشر الحادث فرق الدفاع المدني وأمن الطرق والهلال الأحمر والجهات الأمنية ولازالت جهود الفرق الإسعافية متواصلة حتى إعداد هذا الخبر.

وطالب أهالي الحليفة 200 كم جنوب منطقة حائل بمستشفى ومراكز متكاملة لنقاط التفتيش المرورية لمباشرة مثل هذه الحوادث وإسعاف المصابين في أسرع وقت ممكن.