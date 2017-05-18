 سيول الطائف.. أريكة تتحول إلى مركب يحمل شابين (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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سيول الطائف.. أريكة تتحول إلى مركب يحمل شابين (فيديو)

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تواصل – الطائف:

تداول مغردون عبر موقع “تويتر” مشاهد مختلفة للسيول التي ضربت محافظة الطائف، وكان أبرزها مقطع فيديو لشبان يجلسون على أريكة، بينما تجري بهم في الماء، وكأنهم أعلى نهر.

وكانت المحافظة قد شهدت أمطارا غزيرة، منذ ظهر اليوم الأربعاء، شملت مناطق القمرية والجيش وشبرا والبخارية وأم العراد والهدا والشفا وحارة ابن سويلم وأم السباع والعنود والحوية وأحياء الرويدف، وسلطانة والفيصلية والسيل الكبير والسيل الصغير ومنطقة البهيتة.

وتسببت الأمطار في حدوث سيول جرفت المركبات وأوقفت المرور، وحذر الدفاع المدني جميع المواطنين من الاقتراب من الأودية ومصاب الشعاب، وسط ظهور كثير من مصوري “السناب” لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، مخاطرين بأنفسهم، خصوصا مع استمرار البرق والرعد الشديدين.

وانتقد مواطنون فشل مخرات السيول في استيعاب الأمطار، وطالب أهالي وسكان “الطائف” بخروج الأمين الجديد للمحافظة، المهندس محمد آل هميل، والوقوف بنفسه على المواقع المتضررة من السيول.

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