مسؤول أمريكي: ترامب لن ينقل سفارتنا إلى القدس حالياً

تواصل – وكالات:

“الرئيس دونالد ترامب قرر عدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في الوقت الحالي”، هذا هو ما أكده مسؤول أمريكي، رفض ذكر اسمه، وَفْقَاً لما ذكرته وكالة “بلومبيرغ”.

وَأَكَّدَ المسؤول الأمريكي، أن ترامب لن يستغل زيارته لإسرائيل لإعلان نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، قَائِلاً: ‘‘إن قرار ترامب بالتأني في نقل السفارة الأمريكية، يعد مخالفاً لوعوده أثناء حملته الانتخابية، لكنه يجنب أمريكا الخوض في استفزازات من شأنها أن تدفع الجانب الفلسطيني إلى رفض أية محادثات سلام مع الإسرائيليين‘‘.

واعتبر المسؤول، أن المناقشات التي ستجريها أمريكا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ستكون واعدة، حيث يتفق الفلسطينيون على قبول المحادثات مع الإسرائيليين دون شروط مسبقة. وفي مارس 2016 قَالَ ترامب، خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر لجنة العمل السياسي الإسرائيلي: ‘‘إنه سينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس‘‘.

وَأَكَّدَ المسؤول الأمريكي، أن نقل السفارة في الوقت الحالي يعد قَرَارَاً غير حكيم، وتابع قَائِلاً: ‘‘إن الموقف الأمريكي واضح ونحن لا نتطلع إلى إثارة الفوضى مع أَي جانب في الوقت الحالي”، ويرغب ترامب في محاولة دفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قدماً، خلال زيارته المرتقبة للمنطقة.