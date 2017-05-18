رئيس الوزراء اليمني: إيران أفسدت بلادنا ولا تزال تسلح الحوثيين

تواصل – وكالات:

جدد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، تأكيده بأن إيران تمد الانقلابيين الحوثيين بأسلحة حديثة ومتطورة؛ الأَمْر الذي أطال أمد عمر الأزمة في اليمن.

واعتبر المسؤول اليمني، خلال لقائه بالسفراء العرب المعتمدين لدى ألمانيا في برلين، أن ممارسات طهران زادت أوضاع بلاده تعقيداً.

وأضاف: اهتمام المجتمع الدولي والأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كاد يعالج الأزمة اليمنية، إلا أن الانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسساتها في سبتمبر 2014، ووضع الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي والحكومة، آنذاك تحت الإقامة الجبرية، أعاد مسار الدولة في الحل إلى مربع الصفر، ووقعت الحرب التي يعيشها شعبنا اليمني في كل أرجاء البلاد.