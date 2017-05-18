«الصحة» تدفع 300 ألف ريال دية القتل الخطأ لورثة الصحفي «محمد الثبيتي»

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أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، شيكاً مصرفياً بقيمة 300 ألف ريال دية القتل الخطأ عن الحق الخاص لصالح ورثة الصحفي المُتَوَفَّى محمد الثبيتي، الذي تُوُفِّيَ قبل عامين نَتِيجَة خطأ طبي.

وَقَالَ المحامي حمود الخالدي، المتطوع عن ورثة ‏الصحفي المُتوفى: ‘‘إن الشيك تم تَسَلُّمه اليوم، من مدير إدارة الشؤون القانونية والمتابعة بصحة ‏الشرقية، وذلك عقب صدور قرار بحق الطبيب المتسبب في الوفاة نص على إلزامه بدفع الدية لورثة المُتوفى، في الحق الخاص، كما سدد 10 آلاف ريال أخرى، لبيت المال فيما يخص الحق العام”.

يُذكر أن قرار دفع الدية، صدر من الهيئة الصحية الشرعية في مدينة الدمام، في أبريل الماضي بعد وفاة الإعلامي محمد الثبيتي نَتِيجَة خطأ طبي، خلال عملية “خراج”، وبعد إفاقته من البنج حدث خطأ من أحد أفراد الفريق الطبي، بفصل جهاز الأُكْسِجِين عنه ما أدى لوفاته.