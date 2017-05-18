غداً.. «مياه الباحة» تفتتح 4 سدود و«المدني» يدعو للابتعاد عن مجرى الوادي

تواصل – واس:

تفتتح المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة، بالتنسيق مع مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بالمنطقة غداً، الخميس، عَدَدَاً من السدود للاستفادة منها في الري، بالإِضَافَة لتقليل المناسيب في السدود.

وَأَكَّدَ المتحدث الرسمي لمدني الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بأن السدود المزمع فتحها هي: سد مدهاس، وضرك، ومشنية، وعردة.

ودعت مديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، أثناء فتح السد، واتباع تعليمات وإرشادات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، من خلال موقعه الإلكتروني على الرابط (هنا) وبوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.