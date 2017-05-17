الهذلول يشيد بدعم «الموسى الخيرية» لـ«مكنون» ويؤكد على أهمية الوقف في المجتمع

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زار نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالرياض (مكنون)، فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول، ظهر يوم أمس الثلاثاء، رجل الأعمال الشيخ عبدالرحمن بن سعد الموسى، مقدماً شكره لـ”وقف سعد بن عبدالله الموسى” – رَحِمَهُ اللَّهُ – لِدَعْمِهم السخي والمبارك لجمعية “مكنون” في حفلها السنوي الذي عقد الأحد 1438/08/11هـ.

وأشاد الهذلول بدور وقف سعد بن عبدالله الموسى، وما يقدمه من دعم مبارك للجمعية في مجال خدمة كتاب الله تعالى، وتشجيعاً لتعليمه وحفظه، مُشِيرَاً إلى أن هذا الدعم ينطلق من حرص الطرفين على دعم المشاريع والبرامج، التي تخدم مجتمعنا في مجال الحلقات القرآنية ومدارس التحفيظ النسائية، وأفَادَ الهذلول بأن وقف الموسى من المؤسسات الداعمة باستمرار لجمعية مكنون منذ نشأتها.

بِدَوْرِهِ رحب الشيخ عبدالرحمن بن سعد الموسى بنائب رئيس الجمعية والوفد المرافق له، مُبْدِياً شكره بتشريف وفد الجمعية له بهذه الزيارة، مُوَضِّحَاً أن جمعية “مكنون” من الجمعيات التي لها دور كبير في مجال تحفيظ وتعليم كتاب الله تعالى، وتربية الشباب والفتيات على منهجية هذا الكتاب العزيز، ولها إسهامات مباركة في حفظ الشباب وحمايتهم من الغلو والتطرف، ومقاومته ومحاربته بالعلم الشرعي المؤصل تأصيلاً صحيحاً وَفْقَ الْكِتَاب وَالسُّنَّة.

كما أكَّدَ الموسى، أن دعم وقف سعد بن عبدالله الموسى لجمعية “مكنون” سوف يستمر بإذن الله تعالى، مُؤكِّدَاً حرص الوقف على استمرار رسالة الجمعية في خدمة القرآن الكريم.

وجرى خلال اللقاء، تبادل أطراف الحديث عن دور الأوقاف وأهميته وضرورة المحافظة عليه، وترسيخ ونشر ثقافة الأوقاف في المجتمع، وحث الناس عليها؛ لما لها من دور عظيم على المجتمع في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وأثرها البالغ على رفد ميزانيات الجهات الخيرية واستقرارها مالياً.

رافق نائب رئيس الجمعية في زيارته كل من: الأستاذ سلطان بن ناصر العبدالجبار مدير إدارة الاستثمار، مدير إدارة العلاقات والموارد المالية المكلف، والشيخ حمد بن سليمان العنقري مدير إدارة الشؤون التعليمية، والشيخ منصور بن سليمان الغصن مدير إدارة الجمعيات التابعة، والأستاذ مشاري بن محمد بن دليلة مدير إدارة الخدمات المساندة، وبعض رؤساء الأقسام والوحدات في الجمعية.