الشريم لحفظة القرآن بـ«تعليم مكة»: تخلقوا بأخلاقه

تواصل – مكة المكرمة:

بحضور فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، ومدير إدارة التوعية الإسلامية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة فيصل أبو حيمد، نظمت مدرسة الإمام ابن عامر الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة حفل تكريم الطلاب المتخرجين من الصف السادس الابتدائي؛ بمناسبة حفظهم خمسة عشر جُزْءَاً من القرآن الكريم.

وصاحب الحفل تكريم لمعلمي ومنسوبي المدرسة، والطلاب المتفوقين والمتميزين في الأنشطة المدرسية.

وقد شكر قائد المدرسة عبدالله النفيعي، الدكتور سعود الشريم على حضوره، وحث الطلاب على مواصلة حفظ القرآن الكريم كاملاً، واستثمار شهر رمضان والإجازة الصيفية في العناية بمراجعة حفظهم، والحرص على التخلق بآداب حافظ القرآن الكريم، كما شكر مدير إدارة التوعية الإسلامية بتعليم مكة مدرسة الإمام ابن عامر الابتدائية لتحفيظ القرآن وعنايتهم بتكريم الطلاب وإدخال السرور عليهم.

وفي ختام الحفل، كَرَّمَ فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم المعلمين، والطلاب المتخرجين والمتميزين، وأبدى سروره بما شاهده من تميز في إدارة ومعلمي وطلاب المدرسة، وسأل الله لهم التوفيق والسداد.