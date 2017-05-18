 سرقوا قوت أطفالها.. «روهينجية» تروي تفاصيل اعتداء جنود بوذيين على أسرتها | صحيفة تواصل الالكترونية

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سرقوا قوت أطفالها.. «روهينجية» تروي تفاصيل اعتداء جنود بوذيين على أسرتها

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سرقوا قوت أطفالها.. «روهينجية» تروي تفاصيل اعتداء جنود بوذيين على أسرتها
أرشيفية

تواصل – وكالات:

روت امرأة روهنجية تفاصيل اعتداء بعض الجنود من جيش ميانمار عليها وعلى أسرتها، كجزء من الممارسات التي تمارسها القوات الحكومية ضد مواطني الروهنجيا المسلمة في ولاية أراكان.

وَقَالَتِ المرأة وهي تتحدث باكية عن اضطهاد جنود ميانمارين لها ولأطفالها: “نحن أسرة فقيرة جِدّاً، وكنا نمتلك بضع أكياس من الأرز تكفينا وأطفالنا لأشهر، إلا أن الجنود البوذيين قاموا باقتحام مسكننا ثُمَّ ضربونا وتعدوا علينا”.

وأَضَافَتْ: الجنود البوذيون ضربوا أطفالنا أَيْضَاً بقسوة متناهية، وسرقوا ما معنا من الأرز والمؤن، وغادروا بعد أن قاموا بتخريب منزلنا المصنوع من الخشب والقش، بِحَسَبِ وكالة أنباء أركان.

 

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