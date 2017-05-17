تماسيح تحرس أموال عصابة مخدرات في هولندا

تواصل – وكالات:

قضت محكمة هولندية في أمستردام بالسجن، لفترات تصل إلى ثلاثة أعوام، على عشرة أشخاص في عصابة مخدرات، تستخدم تماسيحَ في حراسة أموالها.

وعثر على الزواحف، عندما داهمت الشرطة ستة منازل في أمستردام، وآخرَ في ألميرا، حيث عَثَرَتْ على عِدَّة كيلوجرامات من المخدرات منها ما قيمته 500 ألف يورو من مخدر الميثامفيتامين، و300 ألف يورو نَقْدَاً، فَضْلاً عن العديد من قطع السلاح، بِحَسَبِ موقع “دتش نيوز” الإخباري الهولندي.

واكتشفت الشرطة، أن معظم الأموال السائلة كانت في غرفة بالمنزل يحرسها تمساحان خَشْيَة سرقتها، وتتراوح أعمار العصابة، التي تضم ثلاث نساء، بين 24، و61 عاماً.