ساحرة الرياض.. الإطاحة بامرأة تملك أوراقا تحوي طلاسم سحرية

تواصل – خالد العبدالله:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، انه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مقطع فيديو تم توثيقه داخل أحد مراكز التصوير شمال العاصمة الرياض، من قبل أحد الأشخاص لامرأة يفيد يحيازتها لأوراق تحوي طلاسم سحرية.

وعليه فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، بعد جملة من الإجراءات السريعة من ضبطها، وامرأة أخرى ادعت أنها هي من زودتها بتلك الأوراق.

وأكد الناطق الإعلامي، أنه جرى إيداعهن سجن النساء، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وأضاف أن شرطة المنطقة، إذ تعلن ذلك فهي تهيب بالجميع حال رصد أي تجاوز أو مخالفة، إشعار الجهات الأمنية المختصة فورا بالاتصال المباشر أو التواصل عبر تطبيق كلنا أمن، دون نشر ما يثير المجتمع مقدمة شكرها سلفا للجميع، والله من وراء القصد.