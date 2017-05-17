لتجنب الحوادث المفاجئة.. نصائح للتغلُّب على الشعور بالنعاس أثناء القيادة

تواصل ـ وكالات:

الكثير من الحوادث تقع بسبب نعاس السائقين أثناء القيادة؛ ولذلك فمن الضروري معرفة واستيعاب علامات الشعور بالنعاس أثناء القيادة للمساعدة في منع حوادث السير المحتملة، وتَشْمَل بعض العلامات الشائعة: زيادة معدل الرَمش، وطول مدة غلق العين أثناء الرمش، وبطء حركة العين، والانحراف المفاجئ أثناء القيادة.

وأَشَارَتْ مراكز مكافحة الأمراض واتقائها إلى بعض العلامات التحذيرية مثل: التثاؤب، صعوبة تذكُّر عدد آخر الأميال التي قمت باجتيازها، تجاوز طريق الخروج، والاحتكاك بالشريط التنبيهي على جانب الطريق.

وإذا كنتَ تشعر بأيٍّ من تلك العلامات، فأفضل ما تفعله هو التوقف عن القيادة، والحصول على غفوةٍ من 15 إلى 20 دقيقة، أو تبديل السائقين، والحصول على غفوةٍ يمكن أن يساعد في تحسين الانتباه واستمراره، ومهارات التعلُّم والذاكرة.

وتساعد الإجراءات الوقائية التي يتخذها السائقون في الشعور باليقظة، مثل: تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والاستماع إلى الراديو بصوت مرتفع، وفتح النافذة، أو الدردشة مع الركاب.

ويُذكر أنه في عام 2013، قدَّرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن القيادة تحت تأثير النعاس تَسَبَّبَتْ في حدوث 72 ألف حادث اصطدام، و44 ألف إصابة، و800 حالة وفاة. لكن يشير مركز مكافحة الأمراض واتقائها إلى أَنَّ الأرقام المُقدرة أقل من الواقع، ومن المرجح أَنَّ عدد الحوادث الناجمة عن القيادة أثناء النوم يصل إلى 6000 حادث.