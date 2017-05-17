 لتجنب الحوادث المفاجئة.. نصائح للتغلُّب على الشعور بالنعاس أثناء القيادة | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

مكة.. تغيب 4 متهمين عن الجلسة القضائية الخاصة بـ«رافعة الحرم» نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب «الشيباني» (صور) «الصحة العالمية»: أكثر من نصف حالات الوفيات في العالم مجهولة السبب «الخدمة المدنية» تضيف مؤهلات جديدة في إعلان الوظائف الصحية للنساء «الخدمة المدنية»: تمديد التقديم على الوظائف الصحية حتى السبت المقبل ساحرة الرياض.. الإطاحة بامرأة تملك أوراقا تحوي طلاسم سحرية 247 لتراً استهلاك الفرد يومياً.. برنامج وطني لترشيد استهلاك المياه بالمملكة أمطار غزيرة وسيول عارمة تغرق المركبات بـ«الطائف» (فيديو) القصيم.. سقوط طالبة وإصابتها بكسور داخل مدرستها بـ«البكيرية» «نزاهة»: عازمون على استئصال الفساد من جذوره ومحاسبة المخالفين برسوم رمزية.. «الخارجية» و«إنجاز» يتعاونان لتسهيل إصدار التفويض الإلكتروني وخدمات التأشيرات بن دغر: الحوثيون يحتكرون الأموال ويرفضون علاج مرضى «الكوليرا» أو دفع الرواتب

لتجنب الحوادث المفاجئة.. نصائح للتغلُّب على الشعور بالنعاس أثناء القيادة

0
لتجنب الحوادث المفاجئة.. نصائح للتغلُّب على الشعور بالنعاس أثناء القيادة

تواصل ـ وكالات:

الكثير من الحوادث تقع بسبب نعاس السائقين أثناء القيادة؛ ولذلك فمن الضروري معرفة واستيعاب علامات الشعور بالنعاس أثناء القيادة للمساعدة في منع حوادث السير المحتملة، وتَشْمَل بعض العلامات الشائعة: زيادة معدل الرَمش، وطول مدة غلق العين أثناء الرمش، وبطء حركة العين، والانحراف المفاجئ أثناء القيادة.

وأَشَارَتْ مراكز مكافحة الأمراض واتقائها إلى بعض العلامات التحذيرية مثل: التثاؤب، صعوبة تذكُّر عدد آخر الأميال التي قمت باجتيازها، تجاوز طريق الخروج، والاحتكاك بالشريط التنبيهي على جانب الطريق.

وإذا كنتَ تشعر بأيٍّ من تلك العلامات، فأفضل ما تفعله هو التوقف عن القيادة، والحصول على غفوةٍ من 15 إلى 20 دقيقة، أو تبديل السائقين، والحصول على غفوةٍ يمكن أن يساعد في تحسين الانتباه واستمراره، ومهارات التعلُّم والذاكرة.

وتساعد الإجراءات الوقائية التي يتخذها السائقون في الشعور باليقظة، مثل: تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والاستماع إلى الراديو بصوت مرتفع، وفتح النافذة، أو الدردشة مع الركاب.

ويُذكر أنه في عام 2013، قدَّرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن القيادة تحت تأثير النعاس تَسَبَّبَتْ في حدوث 72 ألف حادث اصطدام، و44 ألف إصابة، و800 حالة وفاة. لكن يشير مركز مكافحة الأمراض واتقائها إلى أَنَّ الأرقام المُقدرة أقل من الواقع، ومن المرجح أَنَّ عدد الحوادث الناجمة عن القيادة أثناء النوم يصل إلى 6000 حادث.

شاهد ايضا

كلب ينقذ طفلاً من الموت بعد دفنه حياً بالصين

كلب ينقذ طفلاً من الموت بعد دفنه حياً بالصين

الفك المرعب.. الديناصور «تي ركس» كان يعض بقوة تعادل وزن ثلاث سيارات

الفك المرعب.. الديناصور «تي ركس» كان يعض بقوة تعادل وزن ثلاث سيارات

جرعة زائدة من الكافيين تتسبب في وفاة أمريكي

جرعة زائدة من الكافيين تتسبب في وفاة أمريكي

الأردن تفرض ضريبة يتحملها رواد النوادي الرياضية

الأردن تفرض ضريبة يتحملها رواد النوادي الرياضية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>