 جثة ضخمة لحيوان مائي «غامض» تثير حيرة المحققين في إندونيسيا (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

جثة ضخمة لحيوان مائي «غامض» تثير حيرة المحققين في إندونيسيا (فيديو)

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تواصل – وكالات:

أثارت جثة ضخمة لحيوان غامض على شواطئ هواموال في إندونيسيا حيرة المحققين، والذي وصل طولها لنحو 22 متراً، وتعجبوا من ضخامة الحيوان وكيف وصل إلى هذه المنطقة الضحلة من المياه؟!

وجذبت هذه الجثة الغامضة هائلة الحجم حشداً متحمساً لمعرفة أصلها، حيث بدت لهم شبيهة بالحوت، أو بنوع من الرخويات البحرية الضخمة.

وتمكن، باتاسيوا كومبانغ أمالاتو، من الاقتراب من الجثة الغريبة الشكل، للقيام بالتصوير، حيث نشر الصور على فيسبوك، وعلق بالقول: “إن بقايا الذبيحة تعود لحوت ضخم على ما يبدو”.

ونشر البعض الآخر صوراً للجثة الضخمة على الإنترنت، مع اعتقادهم بأنها نوع من الحبار، ولكن بسبب تحلل الجثة جزئياً، فإن من الصعب تحديد أصلها.

وَقَالَ ناصرول لاتولانيت، من مكتب إدارة الموارد البحرية والساحلية: “سوف نأخذ عينات من اللحوم من أجل فحصها في المختبر؛ وَذَلِكَ لِلتَّأكُّدِ من نوع الحيوان”.

ويعتقد المحقق أن هذا المخلوق الضخم هو جثة حوت، قَائِلاً: إنه كبير جِدّاً، ولا يمكن أن يكون نوعاً من الحبار، الذي قد يصل طوله إلى حوالي 5 أمتار.

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