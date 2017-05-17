نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب «الشيباني» (صور)

تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة الظهر بجامع الراجحي، اليوم الأربعاء، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي وليد بن غثيان الشيباني، أحد منسوبي قوات الطوارئ، الذي استشهد في هجوم غادر بحي المسورة بمحافظة القطيف.

ونقل سمو نائب أمير المنطقة لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حَفِظَهُم اللَّهُ – دَاعِيَاً الله عَزَّ وَجَلَّ أن يتقبله في منزلة الشهداء، ويلهمهم الصبر والسلوان.