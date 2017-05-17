7 نصائح مهمة للحفاظ على صحة الأذنين

تواصل ـ وكالات:

تعد الأذن من الأعضاء المعقدة والحساسة أيضاً، والعناية بها تتم بخطوات بسيطة، وعلى الرغم من ذلك، يقوم معظم الأشخاص بالعبث بها، مرتكبين بعض الأخطاء التي يجب التوقف عن فعلها؛ لذلك إليكم بعض النصائح للحفاظ على صحة آذانكم:

1 – لا ترتدوا سماعات الرأس لفترات طويلة: إن الاستماع إلى الأصوات الصاخبة عبر سماعات الرأس أو الأذن لفترة طويلة، تمزق طبلة الأذن، كما أن استخدمها بشكل مطول يسبب الصداع والحساسية للأصوات، فالضوضاء العالية تسبب تدمير الأذن؛ لذلك تأكد من خفض الصوت قدر المستطاع عند استخدامك السماعات.

2 – لا تنظفوا شمع الأذن بشكل خاطئ: كما ذكرنا من قبل، فشمع الأذن يلعب دوراً هَامّاً في صحتها، كما أن الأذن تقوم بالتنظيف الذاتي لنفسها منه، فهي ليست بحاجة لتنظيفها من الشمع؛ لأنها تنتج الكمية التي تطلبها، ولا تفرز كميات زائدة، غَالِبَاً.

3 – لا تستخدموا أشياء مدببة لتنظيف الأذن: يستخدم بعض الأشخاص أشياء معينة لتنظيف شمع الأذن، مثل قلم، أو ما شابه، لكن قد يؤدي ذلك إلى جرح غشاء الطبلة الرقيق، بالإِضَافَة إلى إمكانية حدوق كدمات داخلية تؤدي إلى عدوى لاحقاً.

4 – لا تتجاهلوا علامات ضعف السمع: فقدان السمع بمثابة فقدان الحياة؛ لذلك لا تتجاهل العلامات الأولية لفقدان السمع، فيجب استخدام وسائل مساعدة، إذا أَشَارَ الطبيب المتخصص لذلك.

5 – شطف الأذن بحقنة: تعتبر هذه الطريقة آمنة، شريطة أن تتم على يد طبيب، الأصل في الأذن أنها لا تجف، لكن يمكن أن يحدث ما يُسَمَّى “الأذن السباح”، وهي عدوى بكتيرية تحدث نَتِيجَة رطوبة قناة الأذن الخارجية بشكل زائد، فيبدأ الشعور بالحكة، ويظهر احمرار، مع تدفق سائل شفاف من الأجزاء الخارجية للأذن، وقد يصاحب هذه الحالة إصابة بالحمى في مراحلها المتقدمة.

6 – تجنبوا الضوضاء العالية بشكل عام: يجب الابتعاد عن الضوضاء العالية والمؤثرات الصوتية الصاخبة، ويفضل استخدام سدادات الأذن، إن لزم الأمر، فإذا كنت تسكن في منطقة صناعية تعج بالأصوات المزعجة الضارة بالأذن، فيجب أن تنتقل لمكان آخر، فالضوضاء لا تسبب ضرر بالأذن فقط، بل تعيق القدرة على التركيز، وتمنع الحصول على النوم الهادئ.

7 – زيارة أخصائي أنف وأذن وحنجرة باستمرار: لِتَجَنُّبِ تفاقم المشكلات، وإيجاد حلول في وقت مبكر، يجب زيارة الطبيب المتخصص بشكل منتظم.