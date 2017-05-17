خطوات «رجيم التوست» لخسارة الوزن خلال أسبوع

تواصل – وكالات:

أصبح رجيم التوست واحداً من أفضل الحميات الغذائية على الإطلاق؛ لأنه يساعد كَثِيرَاً في التخلُّص من الدهون المتراكمة في الجسم خلال أسبوع.

وسيساعدكم رجيم التوست على التخلُّص من الدهون في الجسم وتغيير نظرتكم إليه، خُصُوصَاً أن العديد من الأشخاص يضعون التوست في خانة النشويات التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية؛ وبالتالي يجب الابتعاد عنها أثناء اتباع الحمية الغذائية.

خطوات رجيم التوست

– الاثنين: يجب أن تتضمن وجبة الإفطار قطعة جبن قليل الدسم، أو قريش مع شريحة توست أسمر وفنجان شاي أو قهوة بدون سكر، أو مع بديل السكر. وعلى الغداء يجب تناول نصف دجاجة مع طبق كبير من السلطة الخضراء، وطبق كبير من السوتيه. وعلى العشاء، يجب تناول كوب كبير من عصير البرتقال بدون السكر مع كوب زبادي وشريحة توست أسمر.

– الثلاثاء: يمكن تناول بيضتين مسلوقتين مع فنجان شاي أو قهوة من دون سكر وشريحة توست، على أن تتضمن وجبة الغداء سمكة مشوية كبيرة مع سلطة، وعلى العشاء يجب أن تتناول شريحة توست أسمر مع قطعة جبن قريش.

– الأربعاء: عند الإفطار يجب تناول بيضة مسلوقة مع شريحة توست أسمر وشاي بدون سكر، على أن تحتوي وجبة الغداء على شريحتين من اللحم المشوي والسلطة والخضار المسلوق، على أن يتم تناول كوب من الحليب مع بيضة مسلوقة وشريحة توست أسمر.

– الخميس: يحتوي إفطار هذا اليوم على قطعة جبن قليل الدسم أو قريش مع شاي أو قهوة وشريحة توست، على أن يتم تناول نوع واحد من الفاكهة بكمية غير محددة عند وجبة الغداء، واللبن القليل الدسم وجبن القريش وشريحة توست وسلطة في العشاء.

– الجمعة: يجب تناول سبع حبات تمر في الصباح، مع كوب من اللبن الخالي من الدسم، وعند الغداء يتم تناول 1/4 دجاج مشوي بدون جلد مع سلطة وخضار مسلوق عند الغداء. أما وجبة العشاء يجب أن تحتوي على بيضتين مسلوقتين مع شريحة توست أسمر.